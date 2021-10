Ministrstvo v odgovoru na interpelacijo Kustečeve zavrnilo vse očitke

Ljubljana, 7. oktobra - Ministrstvo za izobraževanje je v odgovoru zavrnilo vse očitke iz interpelacije ministrice Simone Kustec, ki jo je v DZ vložil del opozicije. Med drugim navaja, da so bile pred začetkom novega šolskega leta izvedene številne aktivnosti, da bi pouk stekel čim bolj gladko in varno, pri tem pa so tudi aktivno vodili dialog z vsemi deležniki.