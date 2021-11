Dogovor na področju zdravstva in socialnega varstva po oceni težak okoli 123 milijonov evrov

Ljubljana, 10. novembra - Predvidene finančne posledice danes parafiranega dogovora med vlado in reprezentativnimi sindikati o višjih plačah so v okviru izhodišč za pogajanja ocenjene na 37 milijonov evrov za področje socialnega varstva ter 85,95 milijona evrov za področje zdravstva. Sredstva bodo med drugim zagotovljena iz državnega proračuna in zdravstvene blagajne.