Za medicinske sestre in socialne oskrbovalce naj bi se dogovorili o višjih plačah

Ljubljana, 5. novembra - Reprezentativni sindikati v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva ter zdravstvene nege so sporočili, da so z vlado dosegli dogovor. Po poročanju nekaterih medijev je vlada pristala na dvig plač za med štirimi in 24 odstotki. Kot so zapisali sindikati, naj bi dogovor vlada obravnavala popoldne, podpis pa bo sledil predvidoma v naslednjem tednu.