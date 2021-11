Sindikati in vlada parafirali dogovor o višjih plačah v zdravstvu in socialnem varstvu

Ljubljana, 10. novembra - Reprezentativna sindikata na področju zdravstva in socialnega varstva ter vlada so danes parafirali dogovor o nujnih ukrepih na področju plač, ki bo po podpisu aneksov k področnima kolektivnima pogodbama okoli 35.000 zaposlenim prinesel višje plače. Najbolj se bodo povišale bolnišničnim medicinskim sestram, in sicer od tri do šest plačnih razredov.