Sindikati in vlada danes parafirajo dogovor o višjih plačah v zdravstvu in socialnem varstvu

Ljubljana, 10. novembra - Reprezentativna sindikata zdravstva in socialnega varstva ter vlada bodo danes parafirali dogovor o nujnih ukrepih na področju plač. Predvidoma še v tem tednu sledil podpis dogovora in obeh aneksov k področnima kolektivnima pogodbama, ki po ocenah 35.000 zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu prinaša višje plače.