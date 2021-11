Gibanje za pitno vodo s pozivom DZ in peticijo za pitno vodo v Anhovem

Ljubljana, 8. novembra - V Gibanju za pitno vodo so zagnali kampanjo za zagotovitev pitne vode v Anhovem. V podporo temu predlogu so danes zagnali spletno peticijo, poslance pa zaprosili, naj podprejo dopolnilo, s katerim bi v proračunih za leti 2022 in 2023 zagotovili sredstva za gradnjo neodvisnega vira pitne vode s povezavo na vodovodni sistem Mrzlek.