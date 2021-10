Sestanek predstavnikov občine Kanal s civilno iniciativo spodletel

Kanal, 3. oktobra - Na pobudo občinske uprave so se danes v Kanalu sestali županja Tina Gerbec s predstavniki strokovnih služb ter predstavniki dveh okoljevarstvenih društev, Civilne iniciative (CI) Danes in društva EKO Anhovo. Kmalu po začetku pa so slednji srečanje protestno zapustili, saj jim na občini niso dovolili vzporednega snemanja sestanka.