Vizjak v okviru vladnega obiska goriške regije z župani tudi o vodooskrbi in sanaciji plazov

Cerkno/Ajdovščina, 8. septembra - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak se je v okviru vladnega obiska goriške regije srečal z župani Cerknega, Vipave in Ajdovščine, med drugim so govorili o sanaciji plazov, urejanju nabrežij rek in vodooskrbi. Kot je dejal, bo ministrstvo prisluhnilo vsaki občini, ki želi urediti vodooskrbo, tudi občini Kanal, če bo ta izrazila interes.