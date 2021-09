V Salonitu obeležili 100-letnico delovanja

Anhovo, 15. septembra - V Salonitu Anhovo so danes z virtualno slovesnostjo obeležili 100-letnico družbe. Ta je bila 2. maja, a so praznovanje zaradi epidemije zasnovali z več manjšimi dogodki. Kot so danes povedali vodilni, do leta 2025 načrtujejo uvedbo rešitev, ki bodo prinesle do 15-odstotno znižanja ogljičnega odtisa.