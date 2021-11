MIZŠ: Samotestiranje bo za učence in dijake obvezno

Ljubljana, 6. novembra - Od 15. novembra bo samotestiranje učencev in dijakov obvezno, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), kjer so sicer sprva navajali, da bo testiranje še naprej prostovoljno. Samotestiranje se bo izvajalo trikrat na teden v šolskih prostorih.