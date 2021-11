Radiu Študent uspelo zbrati skoraj 88.000 evrov donacij

Ljubljana, 6. novembra - Radio Študent je za reševanje stiske ob velikanskih izpadih financiranja do konca septembra s pomočjo podpornic in podpornikov zbral 87.820 evrov. To jim bo omogočilo, da bodo letošnje leto, če ne bo "večjih presenečenj", izpeljali v skladu z zastavljenimi načrti, je za STA povedala direktorica Zavoda Radio Študent Ana Kandare.