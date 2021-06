Radio Študent krenil na protestniško procesijo ReŠolucijo

Ljubljana, 11. junija - Po treh dneh predvajanja gverilskega programa Radio Kričač so se podporniki Radia Študent danes odpravili na miroljubno protestniško procesijo ReŠolucija 2021, ki so jo začeli na Metelkovi in končali na Mestnem trgu. Namen akcije je opozoriti na rezultate medijskega razpisa, ki je po besedah odgovornega urednika Matjaža Zorca "politična farsa".