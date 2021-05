Očitki o pristranskosti sofinanciranja medijev po mnenju DNS in SNS upravičeni

Ljubljana, 26. maja - Po pregledu danes objavljenih rezultatov razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev v tem letu v Društvu novinarjev Slovenije (DNS) in v Sindikatu novinarjev Slovenije ocenjujejo, da so očitki, ki so se o pristranskosti in vprašljivi strokovnosti odločitev komisije pojavljali v javnosti, popolnoma upravičeni, so sporočili iz društva.