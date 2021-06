Radio Študent danes začenja z oddajanjem posebnega gverilskega programa

Ljubljana, 9. junija - Na Radiu Študent bodo v sodelovanju z Iniciativo za Radio Študent od danes in vse do petka vsak dan med 11. in 15. uro oddajali poseben gverilski radijski program, poimenovan Radio Kričač. Frekvenca Radia Študent se tako vrača k svojim koreninam za svobodo izraza ter proti kratkovidnim represijam, so sporočili.