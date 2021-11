Ministrstvo: Nove maksimalne kapacitete 300 intenzivnih in 1200 postelj na navadnih covidnih oddelkih

Ljubljana, 5. novembra - Na ministrstvu za zdravje so za STA pojasnili, da so se na sestanku z vodstvi bolnišnic dogovorili za dodatne kapacitete na covidnih oddelkih. Nove maksimalne kapacitete so 300 intenzivnih postelj in 1200 navadnih postelj. Ukinili bodo programe v referenčnih ambulantah in centrih za krepitev zdravja, zaposlene pa bodo usmerili v covidne bolnišnice.