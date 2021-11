V zadevi Marina poslušali telefonske prisluhe

Koper, 5. novembra - V nadaljevanju sojenja zaradi zlorabe prostitucije v zadevi Marina so danes na koprskem sodišču prisluhnili telefonskim pogovorom med strankami in receptorkami kluba Marina pri Ajševici ter brali njihove prepise. Tudi tokrat sta obramba in tožilstvo vztrajala na diametralno nasprotnih stališčih glede položaja deklet, ki so se v klubu prostituirala.