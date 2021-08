V zadevi Marina pričal tajni policijski delavec

Koper, 10. avgusta - Na koprskem sodišču je danes v sojenju zaradi zlorabe prostitucije v klubu Marina pri Ajševici pričal tajni policijski delavec. Ta je med drugim pojasnil, da so dekleta morala ponujati spolne usluge po točno določeni ceni in biti na razpolago po 12 ur na dan, sicer so sledile sankcije.