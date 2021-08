Mediji: V zadevi Marina sodišče zavrnilo predlog o Racmanovi varščini, prvič pričale tudi domnevne oškodovanke

Koper, 18. avgusta - V torek se je na koprskem okrožnem sodišču nadaljevalo sojenje Sergeju Racmanu, Dejanu Šurbku, Jožetu Kojcu in Vesni Ternovec, ki jih obtožnica bremeni zlorabe prostitucije v klubu Marina pri Ajševici. Sodišče je na obravnavi zavrnilo ponujeno varščino Racmana, prvič so pričale tudi domnevne oškodovanke, poročata Delo in Slovenske novice.