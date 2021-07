Racman o zadevi Marina: Vsi gostje kluba so tja prihajali prostovoljno

Koper, 12. julija - V Kopru se je začela glavna obravnava v sojenju zaradi zlorabe prostitucije v klubu Marina pri Ajševici. Po trditvah tožilstva so obtoženi, združeni v hudodelski združbi, izkoristili več kot 400 deklet. Prvoobtoženi Sergej Racman je v zagovoru poudaril, da je klub ponujal erotično vzdušje in intimo, da pa so vsi gostje tja prihajali prostovoljno.