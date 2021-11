V Slovenskem sodniškem društvu osupli nad objavljenimi Vizjakovimi izjavami

Ljubljana, 4. novembra - V Slovenskem sodniškem društvu so "začudeni in osupli nad objavljenimi izjavami" tedanjega ministra za gospodarstvo, danes okoljskega ministra Andreja Vizjaka v pogovoru z gospodarstvenikom Bojanom Petanom, ko je dejal, da bodo "kateremu sodniku 'jajca' strli". Uporabljen besednjak je nezaslišan in govori sam zase, opozarjajo v sodniškem društvu.