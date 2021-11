Na mednarodni dan pozivi proti spletnemu nasilju nad otroki

Ljubljana, 4. novembra - Današnji mednarodni dan proti nasilju in ustrahovanju v šolah, vključno s spletnim ustrahovanjem, ki ga obeležujemo vsak prvi četrtek v novembru, bo potekal pod sloganom Boj proti spletnemu ustrahovanju in drugim oblikam spletnega nasilja, ki vključuje otroke in mladostnike. V času pandemije, ko otroci več uporabljajo splet, je tega nasilja več.