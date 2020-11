Koronski SOS: Pri šolanju na daljavo naj bodo otroci pozorni na varovanje zasebnosti

pripravil Peter Avsenik

Ljubljana, 16. novembra - Pri šolanju na daljavo se tako starši kot učitelji, predvsem pa učenci in dijaki, srečujejo z različnimi izzivi. Na točki ozaveščanja o varni rabi interneta Safe.si so zato med drugim pripravili priporočila za starše, ki jih velja upoštevati pri pouku na daljavo. Pri tem opozarjajo zlasti na varovanje zasebnosti otroka, njegove družine in doma.

Safe.si je priporočila pripravila v sodelovanju z Arnesom, Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije in centrom pomoči za zdravljenje odvisnosti od interneta Logout. Z njimi želijo šole in starše spodbuditi k premisleku o varni rabi interneta pri izobraževanju na daljavo in tudi z vprašanjem vidika zasebnosti pri uporabi orodij.

Katere aplikacije uporabljati za videokonference?

Za video konference naj otroci uporabljajo le aplikacije in spletne storitve, ki jih odobri šola. Pred uporabo naj otrok staršem predstavi, kako se je seznanil z delovanjem orodja za videokonference. Znati mora uporabljati vsaj naslednje funkcije: vklop v konferenco in odklop od nje, vklop in izklop mikrofona ter kamere in uporabo klepeta. Prav tako naj staršem predstavi pravila vedenja v videokonferenci.

Kako poskrbeti za varno uporabo kamere in varovanje zasebnosti doma?

V primeru, da otrok uporablja kamero, je treba poskrbeti za nevtralno ozadje, zameglitev ozadja ali uporabo interaktivnega ozadja. Prazna stena bo najboljša izbira ali pa morda kakšna nevtralna slika. Tako zaščitimo otrokovo in tudi zasebnost svoje družine in doma.

Prostor za video konference naj bo določen, na primer pisalna miza v dnevni sobi. Otrok naj naprav z zasloni ne nosi po stanovanju, saj lahko na ta način razkrije zasebno okolje družine in zajame druge družinske člane, kar je vdor v njihovo zasebnost in v intimo doma. Otroke pri Safe.si še posebej opozarjajo, naj mobilnih telefonov ali tablic ne nosijo na stranišče ali v kopalnico.

Kdaj je dovoljeno snemanje pouka na daljavo?

Snemanje pouka na daljavo in učiteljev ni dovoljeno, če za to ni izrecnega dovoljenja. Če gre zgolj za video prenos, kjer nastopa učitelj, je treba za snemanje pridobiti njegovo dovoljenje, če so vključeni tudi drugi učenci ali dijaki, pa je treba pridobiti dovoljenje vseh otrok in njihovih staršev. Čeprav snemanje praviloma ni dovoljeno, naj starši otroka podučijo, da lahko kdo od udeležencev kljub prepovedi videokonferenco snema. Pomembno je, da se otrok zaveda, da je lahko posnet, zato naj temu prilagodi svoje vedenje.

Na katere pasti paziti pri posredovanju videoposnetkov?

Če se mora otrok posneti pri dejavnostih, kot sta telovadba in petje, naj starši preverijo, kam bo posnetek posredoval, kje in koliko časa se bo hranil in kaj bo učitelj naredil z njim. Od šole naj zahtevajo, da ima jasno določena pravila ravnanja s takšnimi posnetki, ki so v skladu s priporočili informacijskega pooblaščenca in s slovensko zakonodajo. Posnetkov naj ne objavljajo javno na platformah za deljenje videoposnetkov ali na družbenih omrežjih. Video naj posredujejo le preko spletne učilnice ali pa uporabijo storitve za prenos velikih datotek (Arnes FileSender, WeTransfer).

Ali otrokom dopustiti uporabo družbenih omrežij za šolske namene?

Uporaba družbenih omrežij za šolske namene ni priporočljiva, predvsem z vidika zasebnosti. Družbena omrežja niso namenjena mlajšim od 13 let, obenem pa vsebujejo preveč motečih dejavnikov. Če jih otrok uporablja, naj starši skupaj s šolo poskrbijo, da bo poznal pasti in tveganja družabnih omrežij in se jim bo izognil. Med njimi pri Safe.si naštevajo oglaševanje, igre na srečo, prevare, nasilne in pornografske vsebine in radikalizacijo.

Za starše je pomembno, da opazujejo svojega otroka in so pozorni na morebitne spremembe v vedenju, tudi kar se tiče uporabe računalnika in mobilnega telefona. Pomembno je tudi, da imajo vzpostavljen dober odnos z otrokom, da se jim bo zaupal v primeru, če postane žrtev spletnega nasilja.

Kdaj je računalnika dovolj?

Pri pouku na daljavo otrok veliko časa preživi pred računalnikom ali mobilnim telefonom. Zato je nujno, da čas, ki ni namenjen pouku, zapolni z aktivnostmi, ki ne vključujejo naprav z zasloni. Pri Safe.si priporočajo sprehod v naravi, športne aktivnosti in skupne družinske aktivnosti, ki ne vključujejo naprav z zasloni. Če otrok uporablja računalnik ali mobilni telefon za zabavo (igranje videoiger, družbena omrežja in aplikacije za sporočanje), naj bo ta čas pri najstnikih omejen na dve uri na dan, pri mlajših pa na eno uro.

Priporočljivi so dnevi brez digitalnih naprav. V življenju otrok naj bo vsaj en dan v tednu povsem brez televizije, računalnika, mobilnega telefona ali tablice. Pri najstnikih pa naj bo vsaj en dan posvečen aktivnostim, ki ne vsebujejo digitalnih naprav. V tem dnevu naj mobilni telefon uporabljajo kar se da malo, so še navedli pri Safe.si.