V Ljubljani odprli Hišo strahov, ki ozavešča o nasilju

Ljubljana, 25. oktobra - Na Mestnem Trgu v Ljubljani so danes odprli Hišo strahov, ki ozavešča o nasilju. Zasnovali so jo v socialnem marketingu Iz principa v partnerstvu z organizacijami mreže Prava zveza. Obiskovalci lahko v njej na lastni koži izkusijo strah pred nasiljem, ki ga žrtve doživljajo nenehno. Hiša strahov bo odprta do nedelje.