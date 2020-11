Psihologi: Breme epidemije za otroke in mladostnike zelo veliko

Ljubljana, 20. novembra - Slovenski psihologi so v začetku novembra vrsto pristojnih in odgovornih ministrstev pozvali, da pri sprejemanju odločitev o načinih obvladovanja epidemije covida-19 upoštevajo tudi znanstvena in strokovna spoznanja o psihosocialnih posledicah epidemije za otroke in mladostnike. Breme, ki ga nosijo, je po njihovem mnenju zelo veliko.