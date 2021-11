Svoj spomenik dobili padli madžarski vojaki na soški fronti

Nova Gorica, 2. novembra - Na Prevali nad Novo Gorico so danes odkrili spomenik padlim madžarskim vojakom na soški fronti. Slavnostna govornika na prireditvi sta bila ministra za obrambo Slovenije in Madžarske, Matej Tonin in Tibor Benko. Oba sta poudarila pomen spominjanja in skrbi za spominska obeležja ter miru.