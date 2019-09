Mineva sto let od senžermenske mirovne pogodbe

pripravila Maja Lazar Jančič

Ljubljana, 8. septembra - Pred sto leti, 10. septembra 1919, so v prvi svetovi vojni poražena Avstrija in zmagovalne sile antante podpisale senžermensko mirovno pogodbo. Avstrija je s pogodbo potrdila razpad Avstro-Ogrske monarhije in priznala nove države Madžarsko, Češkoslovaško, Poljsko ter Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev.