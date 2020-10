V Doberdobu so se poklonili padlim na soški fronti

Doberdob, 29. oktobra - V občinskem parku v Doberdobu pred spomenikom slovenskim vojakom na soškem bojišču med letoma 1915 in 1917 so popoldne pripravili priložnostno protokolarno slovesnost. Sovpadala je s četrto obletnico odkritja prvega spomenika slovenskim vojakom na goriškem Krasu in tradicionalno mirovno pobudo Prižgimo luč za mir.