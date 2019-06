Sto let od pogodbe, ki je končala prvo svetovno vojno

Ljubljana, 27. junija - Pred sto leti, 28. junija 1919, je bila v versajski palači podpisana mirovna pogodba med silami antante in Nemčijo, ki je pripomogla h koncu prve svetovne vojne in prinesla novo povojno ureditev Evrope. Podpisali so jo na vidovdan, natanko pet let po sarajevskem atentatu na avstrijskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda.