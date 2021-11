Voditelji na podnebni konferenci v Glasgowu pozivali k odločnemu ukrepanju

pripravila Urška Kristan Kastner

Glasgow, 1. novembra - Svetovni voditelji so na podnebni konferenci COP26 pozivali k odločnemu ukrepanju v boju proti podnebnim spremembam. Opozarjali so, da se čas izteka in posvarili pred jezo prihodnjih generacij, če rezultatov ne bo. Premier Janez Janša je opozoril na nujnost izoblikovanja stvarne poti do uresničitve ciljev iz pariškega podnebnega sporazuma.