Mediana: Padec deleža tistih, ki menijo, da so ukrepi prekomerni

Ljubljana, 28. oktobra - Tokratna anketa Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana kaže na velik padec deleža tistih, ki menijo, da so ukrepi za omejevanje epidemije covida-19 prekomerni in pretirano posegajo v osebno svobodo. Medtem ko je bilo takšnih v septembru 53,1 odstotka, jih je v oktobru 45,1 odstotka.