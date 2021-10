Generalni direktorji za kmetijstvo EU o izzivih in priložnostih zelene arhitekture

Ljubljana, 28. oktobra - V okviru slovenskega predsedovanja EU so se na neformalnem srečanju sestali generalni direktorji, odgovorni za nacionalne strateške načrte za ukrepe skupne kmetijske politike. Srečanje je bilo posvečeno priložnostim in izzivom t. i. zelene arhitekture, zlasti nove sheme za okolje in podnebje, so sporočili s kmetijskega ministrstva.