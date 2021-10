Evropski poslanci za bolj zdravo hrano in zmanjšanje okoljskega odtisa

Strasbourg, 18. oktobra - Evropski poslanci so se v današnji razpravi o novi evropski strategiji za bolj trajnostno hrano na zasedanju v Strasbourgu zavzeli za proizvodnjo zdrave in cenovno dostopne hrane v korist potrošnikov. Obenem so opozorili na pomen varne preskrbe s hrano, poštenega dohodka za evropske kmete in zmanjšanje okoljskega odtisa kmetijstva.