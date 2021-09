Evropskim direktorjem v praksi predstavili sistem upravljanja z gozdovi v Sloveniji

Radlje ob Dravi, 9. septembra - Generalni direktorji EU za gozdarstvo so z današnjim terenskim obiskom v Radljah ob Dravi končali dvodnevno neformalno srečanje, ki je potekalo v sklopu slovenskega predsedovanja Svetu EU. Tuja delegacija se je v praksi seznanila s sistemom upravljanja z gozdovi v Sloveniji, so danes sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.