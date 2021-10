Kmetijski ministri EU o pripravi strateških načrtov, Podgoršek glede slovenskega optimističen

Luxembourg, 11. oktobra - Ministri za kmetijstvo EU so danes v Luxembourgu govorili o napredku pri pripravi strateških načrtov in izzivih, s katerimi se pri tem srečujejo. Nekatere članice so izrazile bojazen, da načrtov morda ne bodo pravočasno predložile. Minister za kmetijstvo Jože Podgoršek je optimističen, da bo Slovenija svoj načrt v Bruselj poslala pravočasno.