Italijanska sodišča dopuščajo suspenz necepljenih delavcev

Rim/Ljubljana, 30. oktobra - S pandemijo covida-19 se je v svetu pojavila tudi razprava, kako ukrepati, če se zaposleni ne želijo cepiti, četudi je to ponekod obvezno, ali nositi maske. V Italiji so podjetja iz teh razlogov že napotovala na prisilni (ne)plačan dopust in podajala odpovedi delovnega razmerja, sodišča pa so jim na prvi stopnji že pritrdila.