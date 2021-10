Evropska komisarka Gabrielova izpostavila pomen inovacij za prihodnost EU

Ljubljana, 26. oktobra - V luči trenutnih in prihodnjih izzivov moramo v Evropi promovirati in podpirati inovativnost. Ta nam bo pomagala pri prehodu v digitalno, vključujočo in zeleno družbo, je ob začetku današnjega delovnega obiska v Sloveniji dejala evropska komisarka za inovacije Marija Gabriel. Enega ključnih izzivov vidi v povezovanju deležnikov na evropskem nivoju.