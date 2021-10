Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo v podporo 20 inovativnim podjetjem

Bruselj, 18. oktobra - Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) začenja pobudo v podporo novemu evropskemu Bauhausu za spodbujanje podjetniških podvigov projekta v okviru skupnosti EIT. Na prvem razpisu bo podprl 20 inovativnih podjetij, ki bodo za pospeševanje rešitev, ki vključujejo trajnost, estetiko in vključevanje, prejela sredstva do 50.000 evrov.