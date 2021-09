Evropska inštitut za inovacije in investicijski sklad v tesnejše sodelovanje za zeleno in digitalno preobrazbo

Bruselj, 20. septembra - Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo in Evropski investicijski sklad sta podpisala memorandum o soglasju za tesnejše sodelovanje in spodbujanje evropskih inovacij za zeleno in digitalno preobrazbo, so danes sporočili iz Bruslja. Kot so dodali, organizaciji podpirata evropske inovatorje, mala in srednja podjetja ter podjetnike.