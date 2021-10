Poslanci so se seznanili z resolucijo o podnebni in okoljski krizi

Ljubljana, 21. oktobra - Predlog resolucije o podnebni in okoljski krizi v Sloveniji je končal parlamentarno pot. Poslanci so se danes z njo le seznanili, saj že na matičnem odboru ni dobila podpore. Dejan Židan (SD) je v imenu predlagateljev znova dejal, da so že številne države razglasile okoljsko krizo, nasprotniki so poudarjali, da to temo že naslavljata dva dokumenta.