Odbor DZ ni sprejel resolucije o podnebni in okoljski krizi

Ljubljana, 9. marca - Člani odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor po današnjem nadaljevanju pred nekaj tedni prekinjene razprave niso sprejeli predloga resolucije o podnebni in okoljski krizi v Sloveniji, ki so ga pripravili v SD, LMŠ, Levica in SAB. Resolucijo je podprlo osem članov, proti pa jih je bilo devet.