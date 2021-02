Odbor DZ bo o predlogu resolucije o podnebni in okoljski krizi odločal prihodnjič

Ljubljana, 10. februarja - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor danes ni dokončal razprave o predlogu resolucije o podnebni in okoljski krizi v Sloveniji, ki so ga pripravili v SD, LMŠ, Levica in SAB. Sejo so po večurni razpravi namreč prekinili. Mnenja so se kresala predvsem glede učinkovitosti in smiselnosti takšne resolucije.