Del opozicije v tretji poskus razglasitve okoljske in podnebne krize

Ljubljana, 2. septembra - Štiri opozicijske stranke SD, LMŠ, Levica in SAB so danes tretjič vložile resolucijo, s katero želijo, da bi DZ v Sloveniji razglasil okoljsko in podnebno krizo, je ob vložitvi dejal poslanec SD Dejan Židan. Najnovejši predlog vsebuje več predpisanih ukrepov ter način ravnanja in organiziranja.