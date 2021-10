V Kranju v prihodnjih dveh letih za 66 milijonov evrov investicij

Kranj, 21. oktobra - Kranjski mestni svetniki so na sredini seji sprejeli strategijo razvoja turizma v občini in v prvi obravnavi potrdili proračuna za leti 2022 in 2023. Občina naj bi v prihodnjih dveh letih za investicije namenila skoraj 66 milijonov evrov, vsako leto pa se bo predvidoma zadolžila za do 12 milijonov evrov.