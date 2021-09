Kranj, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur na poti v družbo brez odpadkov

Kranj, 11. septembra - Občine Kranj, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur so v sodelovanju s Komunalo Kranj pristopile h gibanju za družbo brez odpadkov. V osnutku Zero Waste strategije, ki je nastala v sodelovanju z Ekologi brez meja in so jo predstavili v petek zvečer v Kranju, so začrtali vrsto ukrepov za zmanjšanje količin odpadkov.