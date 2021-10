V kranjskem parku postavili doprsna kipa Prešerna in Lermontova

Kranj, 18. oktobra - Park La Ciotat v Kranju, ki nosi ime po prvem mestu, s katerim se je že leta 1958 pobratil Kranj, dobiva novo podobo. V okviru mednarodnega sodelovanja Kranja z drugimi mesti in državami, bodo park obogatile podobe književnih sodobnikov Franceta Prešerna. Kot prva so danes v parku odkrili doprsna kipa Prešerna in ruskega pesnika Lermontova.