V Kranju sejem in posvet na temo duševnega zdravja starejših

Kranj, 19. oktobra - Različne lokalne in nacionalne ustanove so združile svoje moči in v Kranju danes pripravile Sejem dolgožive družbe na temo duševnega zdravja starejših. Ob tem so odprli dve novi demenci prijazni točki in organizirali okroglo mizo, na kateri so strokovnjaki opozorili na vpliv epidemije covida-19 na starejše.