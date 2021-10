Delo o uničujoči krizi v Libanonu (19. 10.)

Ljubljana, 18. oktobra - Boštjan Videmšek v komentarju Neskončna vzdržljivost Libanona piše, da so Libanonci in Libanonke vajeni, da se jih ves čas postavlja v katastrofične, apokaliptične scenarije in opisuje kot ogrožene živalske vrste. Ob vsakem bolj tektonskem dogodku se je Libanon v očeh zunanjih opazovalcev v zadnjih desetletjih znašel na robu državljanske vojne.