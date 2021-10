Finance o slovenskih opozicijskih strankah (19. 10.)

Ljubljana, 18. oktobra - Blaž Abe v komentarju Edinost, sreča, sprava, kdaj nazaj se vrnete? piše o slovenskih opozicijskih strankah, ki zahtevajo predčasne volitve. Poudari, da so, ko se bliža datum, praviloma vsi za volitve, saj te vnašajo spremembe in upanje na boljše, kar je konstanta v razmišljanju vsakega državljana in kar stranke morajo obljubljati.