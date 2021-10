Dnevnik o slovenskih filmskih ustvarjalcih (19. 10.)

Ljubljana, 18. oktobra - Maja Šučur v komentarju Samo ideja na papirju je premalo piše o slovenskih filmskih ustvarjalcih, ki jih država pogosto onemogoča pri ustvarjanju. Izpostavi, da so v lanskem letu zahtevali razpisana sredstva, ki so zastajala zaradi absurdnih birokratskih postopkov. Denar je prispel na zadnji dan lanskega leta, filmarji pa so vsaj malo zadihali.