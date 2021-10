Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (18. 10.)

Ljubljana, 18. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o novih okužbah s koronavirusom in zahtevi slovenske opozicije za odstop vlade zaradi odločitve o cepivu Johnson & Johnson. Poročale so tudi o ugotovitvi ustavnega sodišča, da je način odreditve izobraževanja na daljavo v osnovnih šolah v neskladju z ustavo, in o odkritju spomenikov Gaja in Prešerna.